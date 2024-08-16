СМИ: В Гархинге обнаружили повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера
В немецком городе Гархинг, недалеко от Мюнхена, обнаружены повреждения внешнего ограждения казармы бундесвера. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, это уже четвертый случай проникновения на военный объект. Представитель командования рассказал, что что повреждения в ограждении казармы были обнаружены во время проверки в четверг.
Немецкие СМИ ранее сообщили о трех предполагаемых инцидентах проникновения на военные объекты в Северном Рейне-Вестфалии.
В частности, на авиабазе Кельн-Ван подозревали отравление водопроводной воды, но эта информация не подтвердилась, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru