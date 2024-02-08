СМИ: В Гаити во время протестов погибли пять человек
8 февраля 202410:10
При столкновении с полицией в столице Гаити Порт-о-Пренсе погибли пять человек, еще трое задержаны. Об этом сообщает местная газета Nouveliste со ссылкой на свои источники.
«В среду, 7 февраля, пять членов "Бригады безопасности охраняемых территорий" погибли в столкновениях с агентами ведомственного подразделения по поддержанию порядка» - пишет газета.
Источник также уточнил, что трое мужчин задержаны силами правопорядка.
Изначально «Бригада безопасности охраняемых территорий» занималась охраной окружающей природы, впоследствии переключилась на противостояние властям страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru