СМИ: В Гаити во время протестов погибли пять человек

При столкновении с полицией в столице Гаити Порт-о-Пренсе погибли пять человек, еще трое задержаны. Об этом сообщает местная газета Nouveliste со ссылкой на свои источники.

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«В среду, 7 февраля, пять членов "Бригады безопасности охраняемых территорий" погибли в столкновениях с агентами ведомственного подразделения по поддержанию порядка» - пишет газета.

Источник также уточнил, что трое мужчин задержаны силами правопорядка.

Изначально «Бригада безопасности охраняемых территорий» занималась охраной окружающей природы, впоследствии переключилась на противостояние властям страны.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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