Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами

Стражи порядка рассказали, что с помощью поддельных документов преступники забирали тела из больниц и домов престарелых. Речь идёт об усопших, у которых не было родственников.

Уточняется, что тела продавали университетам для изучения. Стоимость составляла 1,2 тысячи евро. По данным правоохранителей, одно из учебных заведений заплатило преступникам более пяти тысяч евро за сожжение 11 тел.

Ранее национальная полиция Испании перехватила близ Канарских островов парусное судно с почти 3,6 тонны гашиша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

