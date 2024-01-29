Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами

Национальная полиция Испании заявила о раскрытии в Валенсии преступной сети, незаконно торговавшей телами усопших, сообщает РИА Новости.

Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за 40 кг продуктов в багаже

Стражи порядка рассказали, что с помощью поддельных документов преступники забирали тела из больниц и домов престарелых. Речь идёт об усопших, у которых не было родственников.

Уточняется, что тела продавали университетам для изучения. Стоимость составляла 1,2 тысячи евро. По данным правоохранителей, одно из учебных заведений заплатило преступникам более пяти тысяч евро за сожжение 11 тел.

Ранее национальная полиция Испании перехватила близ Канарских островов парусное судно с почти 3,6 тонны гашиша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Соцсеть/PoliciaNaciona
ТЕГИ:ПреступленияИспанияПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры