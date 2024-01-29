Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами
Национальная полиция Испании заявила о раскрытии в Валенсии преступной сети, незаконно торговавшей телами усопших, сообщает РИА Новости.
Стражи порядка рассказали, что с помощью поддельных документов преступники забирали тела из больниц и домов престарелых. Речь идёт об усопших, у которых не было родственников.
Уточняется, что тела продавали университетам для изучения. Стоимость составляла 1,2 тысячи евро. По данным правоохранителей, одно из учебных заведений заплатило преступникам более пяти тысяч евро за сожжение 11 тел.
Ранее национальная полиция Испании перехватила близ Канарских островов парусное судно с почти 3,6 тонны гашиша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: НПЗ в Ярославле пытались атаковать четыре дрона
- Российская компьютерная игра «Смута» выйдет 4 апреля
- Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе
- Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
- Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами
- Джонсон заявил, что опасался согласия Украины на мир с Россией в начале конфликта
- Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
- Россия заняла 15 место в рейтинге стран по доступности бензина
- Врач назвала причиной ожирения у детей слишком большие порции
- Боррель: Санкции ЕС не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru