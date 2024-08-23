СМИ: В ФРГ возбудили дело против помилованного в Белоруссии Кригера
Германии начала расследование против Рико Кригера, который был помилован президентом Беларуси Александром Лукашенко и вернулся в Германию после обмена заключёнными между Россией и Западом, сообщает газета Welt am Sonntag.
Кригера подозревают в причастности к взрыву с использованием взрывчатых веществ, а также в попытке вступить в добровольческие формирования, воюющие на стороне Украины.
Сообщается, что СБУ поручила ему фотографировать военную технику и разместить рюкзак на железнодорожных путях, после чего он был задержан.
В день его освобождения в квартире его партнерши прошел обыск, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru