СМИ: В ФРГ возбудили дело против помилованного в Белоруссии Кригера

Германии начала расследование против Рико Кригера, который был помилован президентом Беларуси Александром Лукашенко и вернулся в Германию после обмена заключёнными между Россией и Западом, сообщает газета Welt am Sonntag.

Кригера подозревают в причастности к взрыву с использованием взрывчатых веществ, а также в попытке вступить в добровольческие формирования, воюющие на стороне Украины.