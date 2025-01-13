СМИ: В финском парламенте после рождественского корпоратива нашли наркотики

После рождественского корпоратива в парламенте Финляндии были обнаружены следы наркотических средств. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

Полицейские уничтожили более 300 кг наркотиков в Санкт-Петербурге

Сообщается, что журналисты специально искали в уборных после торжества наркотики.

В парламенте были найдены следы кокаина, амфетамина и экстази.

Ранее сотрудники полиции уничтожили свыше 300 кг наркотических средств, а также психотропные вещества, прекурсоры и химическое оборудование на сумму свыше 120 млн рублей на полигоне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиПарламентФинляндия

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