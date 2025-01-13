СМИ: В финском парламенте после рождественского корпоратива нашли наркотики
13 января 202514:37
После рождественского корпоратива в парламенте Финляндии были обнаружены следы наркотических средств. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.
Сообщается, что журналисты специально искали в уборных после торжества наркотики.
В парламенте были найдены следы кокаина, амфетамина и экстази.
Ранее сотрудники полиции уничтожили свыше 300 кг наркотических средств, а также психотропные вещества, прекурсоры и химическое оборудование на сумму свыше 120 млн рублей на полигоне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru