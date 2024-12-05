СМИ: В Финляндии для россиянина Тордена запросили пожизненное лишение свободы
5 декабря 202413:52
Прокуратура Финляндии запросила для россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом пишет Helsingin Sanomat.
По данным газеты, в настоящее время гражданин РФ арестован финскими властями по подозрению в совершении в 2014-2015 годах военного преступления при отягчающих обстоятельствах на Украине.
Как заявил адвокат Хейкки Лампела, Торден все обвинения отрицает.
Ранее в Финляндии Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru