СМИ: В Финляндии для россиянина Тордена запросили пожизненное лишение свободы

По данным газеты, в настоящее время гражданин РФ арестован финскими властями по подозрению в совершении в 2014-2015 годах военного преступления при отягчающих обстоятельствах на Украине.

Как заявил адвокат Хейкки Лампела, Торден все обвинения отрицает.

Ранее в Финляндии Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген, сообщает RT.

