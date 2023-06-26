СМИ: в Европе создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия
26 июня 202303:01
Международный производитель ракетных систем MBDA договорился с Германией, Италией, Нидерландами и Францией о создании прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия, сообщает The Daily Telegraph.
На это уйдет три года. Компания хочет вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз.
Ранее Израиль представил новую гиперзвуковую ракету SkySonic, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru