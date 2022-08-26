Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
По данным площадки на 17:39 мск, цены выросли на 6,6% - до 3507,7 доллара за тысячу кубометров. Днём ранее стоимость была равна 3290,2 доллара за тысячу кубометров голубого топлива.
Рекорд был зафиксирован 7 марта, когда цена газа превысила 3800 долларов и составила 3892 доллара за тысячу кубометров.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев заявил, что из-за заморозки газопровода «Северный поток - 2» и намерения Европы отказаться от российского газа в ближайшие пару лет, стоимость голубого топлива может вырасти до 4000 долларов за тысячу кубометров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- В СПЧ заявили об увольнении полицейского, напавшего на члена СПЧ Каляпина
- Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров
- В Энергодаре заявили, что ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС
- Кадыров обратился к Путину с просьбой дать возможность быстро закончить спецоперацию
- Бастрыкин поручил возбудить дело из-за привлечения Кадырова к ответственности на Украине
- Михалков выступил против показа фильмов с уехавшими из России артистами
- Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в незаконном использовании её патента в вакцинах
- СМИ: в Афганистане ввели запрет на криптовалюты
- Замначальника ГАИ Бердянска скончался от ранений
- Компания Audi объявила об участии в «Формуле 1»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru