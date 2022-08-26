Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров

По данным площадки на 17:39 мск, цены выросли на 6,6% - до 3507,7 доллара за тысячу кубометров. Днём ранее стоимость была равна 3290,2 доллара за тысячу кубометров голубого топлива.

Рекорд был зафиксирован 7 марта, когда цена газа превысила 3800 долларов и составила 3892 доллара за тысячу кубометров.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев заявил, что из-за заморозки газопровода «Северный поток - 2» и намерения Европы отказаться от российского газа в ближайшие пару лет, стоимость голубого топлива может вырасти до 4000 долларов за тысячу кубометров.