Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По данным площадки на 17:39 мск, цены выросли на 6,6% - до 3507,7 доллара за тысячу кубометров. Днём ранее стоимость была равна 3290,2 доллара за тысячу кубометров голубого топлива.

Рекорд был зафиксирован 7 марта, когда цена газа превысила 3800 долларов и составила 3892 доллара за тысячу кубометров.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев заявил, что из-за заморозки газопровода «Северный поток - 2» и намерения Европы отказаться от российского газа в ближайшие пару лет, стоимость голубого топлива может вырасти до 4000 долларов за тысячу кубометров.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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