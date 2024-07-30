СМИ: В ЕС призвали принять меры в связи с решением Венгрии по визам для россиян
Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер предложил странам ЕС рассмотреть введение новых ограничений на выдачу виз гражданам России в Шенгенской зоне, сообщает Financial Times.
В своем письме главе Евросовета Шарлю Мишелю Манфред Вебер раскритиковал решение Венгрии ослабить визовые требования для граждан восьми стран, включая Россию и Белоруссию.
Вебер отметил, что это решение вызывает «серьезное беспокойство с точки зрения национальной безопасности», так как оно позволяет россиянам перемещаться по Шенгенской зоне, избегая ограничений европейского законодательства.
Политик предложил обсудить возможность введения новых визовых ограничений на предстоящем саммите лидеров ЕС в октябре. Конкретные меры, которые он считает необходимыми для обсуждения, в статье не уточняются, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru