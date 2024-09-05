СМИ: В Доминикане задержали второй самолет Мадуро
5 сентября 202400:18
В Доминиканской Республике по запросу американских властей задержали второй лайнер правительства Венесуэлы, сообщает Diario Libre.
По данным издания, венесуэльскому самолету запрещено покидать страну. Борт находится под наблюдением в международном аэропорту.
Ранее правительство Венесуэлы обвинило американские власти в пиратстве после того, как в Доминикане конфисковали первый самолет Николаса Мадуро, переправив его в Майами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Таможенники обнаружили тысячи живых муравьев в посылках из Таиланда
- СМИ: В Доминикане задержали второй самолет Мадуро
- Экс-советник Меркель: Ракеты США в Германии создают риск ядерной войны
- Астероид 2024 RW1 сгорел над Филиппинами 4 сентября
- Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом начнется в сентябре 2024 года
- При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадал мужчина
- Зоозащитники считают, что кит Хвальдимир был убит из огнестрельного оружия
- США обяжут МИА «Россия сегодня» отчитаться об имуществе и сотрудниках
- Житель Курска стал фигурантом дела за помощь «Азову»
- Суд отправил сотрудницу Центра содержания иностранцев под домашний арест
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru