СМИ: В Доминикане задержали второй самолет Мадуро

В Доминиканской Республике по запросу американских властей задержали второй лайнер правительства Венесуэлы, сообщает Diario Libre.

СМИ: США арестовали самолет Мадуро

По данным издания, венесуэльскому самолету запрещено покидать страну. Борт находится под наблюдением в международном аэропорту.

Ранее правительство Венесуэлы обвинило американские власти в пиратстве после того, как в Доминикане конфисковали первый самолет Николаса Мадуро, переправив его в Майами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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