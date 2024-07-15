СМИ: в доме стрелявшего в Трампа обнаружили второе подозрительное устройство
ФБР обнаружило второе подозрительное устройство в Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в нападении на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бюро.
Агентство Associated Press со ссылкой на правоохранительныех органы ранее сообщило, что в доме подозреваемого были обнаружены материалы для изготовления взрывчатки. По информации газеты The Wall Street Journal, также со ссылкой на свои источники, в автомобиле подозреваемого были найдены взрывные устройства.
Покушение на Трампа произошло 13 июля в ходе предвыборного митинга. По словам экс-президента США, он потерял много крови. Трампа уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший сделал несколько выстрелов в сторону сцены и был ликвидирован. Подозреваемый, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, скрывался на крыше производственного здания в ста метрах от места проведения мероприятия. В результате инцидента погиб зритель митинга, а еще два человека получили тяжелые ранения, передает «Радиоточка НСН».
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