СМИ: в доме стрелявшего в Трампа обнаружили второе подозрительное устройство

ФБР обнаружило второе подозрительное устройство в Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в нападении на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бюро.

Агентство Associated Press со ссылкой на правоохранительныех органы ранее сообщило, что в доме подозреваемого были обнаружены материалы для изготовления взрывчатки. По информации газеты The Wall Street Journal, также со ссылкой на свои источники, в автомобиле подозреваемого были найдены взрывные устройства.