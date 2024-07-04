СМИ: В Чехии судят военного за службу в ВСУ и мародерство в Буче

В Праге начался суд над 27-летним гражданином Чехии Филиппом Симаном, который обвиняется в незаконной службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также в мародерстве. Об этом сообщило издание České noviny.

По версии следствия, Симан в конце марта 2022 года состоял на службе добровольческого батальона Украины «Карпатская сечь». У мужчины не было разрешения на службу в иностранной армии, однако он принимал участие в действиях ВСУ в Ирпене и Буче.