СМИ: В Чехии судят военного за службу в ВСУ и мародерство в Буче
В Праге начался суд над 27-летним гражданином Чехии Филиппом Симаном, который обвиняется в незаконной службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также в мародерстве. Об этом сообщило издание České noviny.
По версии следствия, Симан в конце марта 2022 года состоял на службе добровольческого батальона Украины «Карпатская сечь». У мужчины не было разрешения на службу в иностранной армии, однако он принимал участие в действиях ВСУ в Ирпене и Буче.
Подсудимый во время службы грабил погибших военных и мирных жителей – у него нашли ювелирные изделия, слитки золота и серебра, фирменные солнцезащитные очки и другие предметы.
Сам Симан отверг обвинения и заявил, что найденные у него вещи он взял «на память», как военные трофеи. Также мужчина руководствовался словами премьер-министра Чехии Петра Фиалы о том, что участвующие в военных действиях на Украине чехи не будут наказываться. Основное судебное заседание по делу Симана состоится на следующей неделе.
Ранее суд на Украине обвинил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника в посягательстве на территориальную целостность страны и в ведении коллаборационистской деятельности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru