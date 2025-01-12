СМИ: В Чехии при взрыве в ресторане погибли 6 человек

На западе Чехии в результате взрыва в одном из ресторанов в городе Мост погибли шесть человек. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на представителей Управления пожарной охраны.

Отмечается, что еще восемь человек получили ранения. Известно, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Йемене число погибших при взрыве увеличилось до 15

По данным источника, в заведении «U Kojota» произошел взрыв баллона с пропаном-бутаном, после чего в ресторане начался пожар.

На месте происшествия работают более 10 пожарных расчетов, а также сотрудники скорой помощи и полиции.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Новом Орлеане в США от наезда внедорожника на толпу во время празднования Нового года погибли минимум 10 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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