СМИ: В Чехии при взрыве в ресторане погибли 6 человек

На западе Чехии в результате взрыва в одном из ресторанов в городе Мост погибли шесть человек. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на представителей Управления пожарной охраны.

Отмечается, что еще восемь человек получили ранения. Известно, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.