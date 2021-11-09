СМИ: в Британии объяснили, почему привитые умирают от COVID-19
Директор по стратегическому планированию Управления по общественному здравоохранению Англии доктор Сьюзан Хопкинс заявила, что эффективность второй дозы вакцины от коронавируса снижается через пять-шесть месяцев после прививки, сообщает The Independent.
По её словам, именно по этой причине фиксируются случаи смерти и среди вакцинированных пациентов, поэтому не стоит откладывать введение третьей дозы вакцины, особенно гражданам из группы риска.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин новых вспышек заболеваемости коронавирусом является поздняя ревакцинация, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru