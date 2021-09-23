СМИ: в Белоруссии продлили домашний арест россиянке Сапеге

Гражданка РФ Софья Сапега, которая была в мае задержана в Минске, продлили срок содержания под домашним арестом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что срок избранной россиянке меры пресечения истекал 25 сентября, однако его продлили до 25 декабря.

Ранее в Минске совершил вынужденную посадку самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, после Софью Сапегу и оппозиционного журналиста Романа Протасевича задержали белорусские правоохранители.