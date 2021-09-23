СМИ: в Белоруссии продлили домашний арест россиянке Сапеге
Гражданка РФ Софья Сапега, которая была в мае задержана в Минске, продлили срок содержания под домашним арестом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства уточнил, что срок избранной россиянке меры пресечения истекал 25 сентября, однако его продлили до 25 декабря.
Ранее в Минске совершил вынужденную посадку самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, после Софью Сапегу и оппозиционного журналиста Романа Протасевича задержали белорусские правоохранители.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- СМИ: в Белоруссии продлили домашний арест россиянке Сапеге
- Работающим пенсионерам рассказали, когда им проиндексируют пенсии
- Авиакомпания S7 объявила название нового лоукостера
- Онищенко объяснил повторение суточного рекорда по числу умерших от COVID-19
- Калви планирует дальше инвестировать в Россию, несмотря на приговор
- Российский аналог TikTok появится до конца года
- Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков поступили в Минздрав
- Польша разместит на восточной границе американские танки
- Песков: В Кремле продолжают выявлять единичные случаи COVID-19
- Охранник в Тюмени задержал студента со страйкбольным оружьем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru