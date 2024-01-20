СМИ: В Бахрейне столкнулись два минных тральщика британских ВМС

По данным издания, в ходе «унизительной аварии» Chiddingfold на заднем ходу врезался во второй тральщик, пришвартованный на военно-морской базе. Как отметил представитель ВМС, никто из членов экипажа не пострадал.

После ЧП проводится флотское расследование на высшем уровне. По данным Mirror, ликвидация последствий аварии может обойтись очень дорого.

