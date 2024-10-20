СМИ: В Атлантическом океане сформировался ураган «Оскар»
20 октября 202407:32
В Атлантическом океане сформировался новый ураган, сообщает «Лента.ру».
Его назвали «Оскар». Скорость порывов ветра составляет 36 метров в секунду. Ураган движется на запад со скоростью 19 километров в час. Пока штормовых предупреждений не объявлялось.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что ущерб от урагана «Милтон» составил $50 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru