По данным телеканала, в связи с недобором американская армия предпринимает попытки поднять престиж службы. Так, командование планирует ввести льготы для военных в запасе и проиндексировать зарплату на уровень инфляции. Как заявил представитель Минобороны, в армии наступил кризис кадров, а люди не хотят добровольно идти в ряды вооруженных сил.

Это грозит тем, что программа по перевооружению окажется под угрозой, так как от военно-промышленного комплекса США ожидают поставок оружия многие страны.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive потребовал объяснений, почему НАТО во главе с США продолжает размещать войска рядом с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

