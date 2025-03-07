СМИ: В армии Израиля утвердили новый план наступления на Газу

Глава генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил новый план наступления израильских сил на сектор Газа. Об этом пишет Ynet.

По данным портала, Израиль ведет подготовку к эскалации конфликта. При этом палестинское движение ХАМАС укрепляет оборону и проводит перегруппировку своих сил.

Как отмечает Ynet, израильская армия предупредила руководство страны, что любое наступление в анклаве будет зависеть от ряда оперативных трудностей. Это касается прежде всего районов, где, предположительно, находятся заложники.

Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил расправой членам ХАМАС, если они немедленно не освободят заложников и не вернут тела погибших. Также политик призвал лидеров движения покинуть сектор Газа, пишет 360.ru.

