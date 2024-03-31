СМИ: В армии Британии потерялись десятки единиц оружия и техники

В перечне пропавших единиц оружия указаны несколько пулемётов, в том числе два — общего назначения (GPMG), сообщает RT. Также в этом списке штурмовые винтовки Sa-80, ракетные установки и патроны, которых насчитывается несколько тысяч.



За пять лет, с 2018 по 2023 год, британские военные потеряли около 1,4 тыс. ноутбуков, которые являются собственностью Министерства обороны королевства, 100 компьютеров, порядка 30 USB-накопителей.

Ранее таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения из Крыма в Великобританию, возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда иного вооружения». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южной оперативной таможни.



