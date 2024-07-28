СМИ: В Аргентине появилась «Маленькая Россия» из релокантов
С февраля 2022 года в Аргентину переехали более 75 тысяч россиян, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, в столице Буэнос-Айресе образовалась «Маленькая Россия». Российские мигранты проживают в Бельграно, Палермо и других районах мегаполиса, которые «известны своими модными ресторанами и молодым населением».
Некоторые релоканты открыли в Буэнос-Айресе салоны красоты, рестораны и другие заведения. Другие россияне — IT-специалисты, работающие на русском языке и получающие зарплату в иностранной валюте и криптовалюте.
При этом отмечается, что Аргентина столкнулась с уровнем бедности около 56 процентов и одной из высочайших инфляций в мире - 272 процента в год.
Ранее стало известно, что доля фрилансеров-релокантов в 2024 году упала до 2,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru