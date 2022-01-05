СМИ: в Алма-Ате протестующие отобрали у полиции огнестрельное оружие
Протестующие в Алма-Ате разоружили сотрудников полиции, сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства заявил, что митингующие отобрали у стражей порядка не только щиты и дубинки, но и огнестрельное оружие. В настоящее время правоохранителей в городе не наблюдается.
Ранее комендант Алма-Аты Канат Таймерденов заявил, что в городе во время протестов сожгли более 120 автомобилей, в том числе 33 служебных: полицейские, «скорой помощи», пожарные, сообщает RT.
Организация NetBlocks, занимающаяся анализом работы интернета в мире, заявила, что по всему Казахстану зафиксировано отключение интернета, как у мобильных, так и у проводных операторов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.
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