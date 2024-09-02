В Астане задержали мужчину, ворвавшегося в мечеть с ножом
Мужчина с ножом ворвался в одну из мечетей Астаны и угрожал посетителям, злоумышленник задержан. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города.
«36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. При нем изъят нож кустарного производства», — заявили правоохранители.
По данным полиции, злоумышленник с 2006 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее в Турции во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши злоумышленник, вооруженный ножом и топором, ранил пять человек, напоминает Ura.ru. Полиция задержала нападавшего, им оказался 18-летний молодой человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru