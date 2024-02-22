СМИ: В Афганистане публично казнили двух человек
Власти Афганистана публично казнили двух человек, которые обвинялись в убийствах, сообщает агентство Khaama Press.
Уточняется, что преступления произошли пять и семь лет назад, соответственно. Смертные приговоры были подтверждены трёхсторонними судами.
По данным Khaama Press, обвиняемых казнили на стадионе в провинции Газни с одобрения лидера движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России) Хайбатуллы Ахундзады.
Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предложил ввести смертную казнь за диверсии на железных дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru