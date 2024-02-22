СМИ: В Афганистане публично казнили двух человек

Уточняется, что преступления произошли пять и семь лет назад, соответственно. Смертные приговоры были подтверждены трёхсторонними судами.

По данным Khaama Press, обвиняемых казнили на стадионе в провинции Газни с одобрения лидера движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России) Хайбатуллы Ахундзады.

Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предложил ввести смертную казнь за диверсии на железных дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

