СМИ: В Афганистане публично казнили двух человек

Власти Афганистана публично казнили двух человек, которые обвинялись в убийствах, сообщает агентство Khaama Press.

В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой

Уточняется, что преступления произошли пять и семь лет назад, соответственно. Смертные приговоры были подтверждены трёхсторонними судами.

По данным Khaama Press, обвиняемых казнили на стадионе в провинции Газни с одобрения лидера движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России) Хайбатуллы Ахундзады.

Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предложил ввести смертную казнь за диверсии на железных дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Смертная КазньАфганистанТалибан

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