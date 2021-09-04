СМИ: В Афганистане четыре человека погибли из-за стрельбы талибов в воздух

Четыре человека погибли, семь получили ранения в результате нескольких инцидентов со стрельбой со стороны боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Талибы заявили об установлении полного контроля над Афганистаном

Ранее стало известно, что радикалы захватили единственную неподконтрольную талибам провинцию Панджшер. Боевики праздновали обретение контроля над всей территорией Афганистана, стреляя в воздух. При этом представители руководства «Талибана» призвали радикалов прекратить стрельбу.

Талибы заверили, что у стреляющих в воздух в городах боевиков станут изымать оружие, лидеры движения привлекут нарушителей к ответственности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеАфганистанТалибан
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