СМИ: В Афганистане четыре человека погибли из-за стрельбы талибов в воздух

Четыре человека погибли, семь получили ранения в результате нескольких инцидентов со стрельбой со стороны боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.