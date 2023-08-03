СМИ: В аэропорту Барселоны ограбили россиян на 8,5 миллиона евро
В Барселоне задержаны два человека, укравшие в аэропорту города у семьи российских туристов чемодан с деньгами и ювелирными изделиями, сообщает газета La Vanguardia.
Отмечается, что внутри кейса были 20 тысяч евро, украшения и элитные часы стоимостью более 8,5 миллиона евро.
Преступники украли чемодан во время ожидания очереди на регистрацию. Украв его, они уехали из аэропорта, а семья заметила пропажу не сразу.
Похитителей удалось задержать близ города Соль - ворами оказалась супружеская пара.
У посла России в Замбии ранее украли 400 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru