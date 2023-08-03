СМИ: В аэропорту Барселоны ограбили россиян на 8,5 миллиона евро

Отмечается, что внутри кейса были 20 тысяч евро, украшения и элитные часы стоимостью более 8,5 миллиона евро.

Преступники украли чемодан во время ожидания очереди на регистрацию. Украв его, они уехали из аэропорта, а семья заметила пропажу не сразу.

Похитителей удалось задержать близ города Соль - ворами оказалась супружеская пара.



У посла России в Замбии ранее украли 400 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

