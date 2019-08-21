СМИ узнали сколько Трамп был готов отвалить за Гренландию
Президент Дональд Трамп был готов предложить правительству Дании ежегодные выплачивать 600 миллионов долларов за передачу острова Гренландия в бессрочное владение Соединённым Штатам Америки. Об этом стало известно изданию The Washington Post от источников, знакомых с ходом переговоров по этому вопросу, передает RT.
Пи этом не уточняется, на протяжении какого времени предполагалось переводить такие суммы. По данным газеты, размер платежа был сформулирован на основе ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. Вашингтон также предполагал предоставить Дании единовременно крупную сумму.
Ранее глава Белого дома заявил, что покупка Гренландии заинтересовала его с точки зрения стратегических целей США.
Как отмечает РИА ФАН, Трамп сравнил такой шаг с масштабной сделкой по приобретению недвижимости. В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвал такую идею абсурдной.
После этого Трамп решил перенести сроки своего визита в Данию из-за отсутствия перспектив диалога по приобретению Гренландии, чем вызывал возмущение истеблишмента этого скандинавского королевства.
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