СМИ узнали сколько Трамп был готов отвалить за Гренландию

Президент Дональд Трамп был готов предложить правительству Дании ежегодные выплачивать 600 миллионов долларов за передачу острова Гренландия в бессрочное владение Соединённым Штатам Америки. Об этом стало известно изданию The Washington Post от источников, знакомых с ходом переговоров по этому вопросу, передает RT.

Пи этом не уточняется, на протяжении какого времени предполагалось переводить такие суммы. По данным газеты, размер платежа был сформулирован на основе ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. Вашингтон также предполагал предоставить Дании единовременно крупную сумму.