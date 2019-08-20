СМИ узнали о завещании Эпштейна, подписанном за два дня до суицида
Обвиняемый в педофилии и торговле людьми миллиардер Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до своей смерти в тюрьме, пишет американская газета New York Post со ссылкой на судебные документы.
Финансист оставил свое состояние, которое оценивается в 577 миллионов долларов, фонду под названием «The 1953 Trust», отмечает Газета.ру.
Напомним, что о самоубийстве Джеффри Эпштейна стало известно 10 августа. 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, где содержался по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
По факту смерти Эпштейна в соцсетях и СМИ велись активные обсуждения. Президент США Дональд Трамп ранее поделился на своей странице в Twitter теорией о том, что подозрительное самоубийство финансиста связано с бывший американским лидером Биллом Клинтоном.
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