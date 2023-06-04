СМИ узнали о секретной встрече руководителей разведывательных служб
Высокопоставленные представители разведслужб примерно из 20 стран на текущей неделе тайно встретились в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, участниками тайной встречи стали директора Национальной разведки США Эврил Хейнс и исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль, пишет Газета.ru.
«Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня», — подчеркнул один из собеседников агентства.
Прошедшая встреча нацелена на глубокое понимание намерений сторон и результата, к которому они стремятся.
Журналисты сообщают, что организатором мероприятия стало правительство Сингапура. По данным агентства, подобные встречи проходят «в отдельном месте рядом с саммитом по вопросам безопасности» на протяжении последних нескольких лет, отмечает RT. Речь идет о конференции «Диалог Шангри-Ла». Отмечается также, что ранее о таких встречах не сообщалось.
Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто предложил урегулировать конфликт на Украине, создав демилитаризованную зону по образцу участка между Южной и Северной Кореей. Об этом он заявил в ходе саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru