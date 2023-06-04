СМИ узнали о секретной встрече руководителей разведывательных служб

По их данным, участниками тайной встречи стали директора Национальной разведки США Эврил Хейнс и исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль, пишет Газета.ru.

«Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня», — подчеркнул один из собеседников агентства.

Прошедшая встреча нацелена на глубокое понимание намерений сторон и результата, к которому они стремятся.

Журналисты сообщают, что организатором мероприятия стало правительство Сингапура. По данным агентства, подобные встречи проходят «в отдельном месте рядом с саммитом по вопросам безопасности» на протяжении последних нескольких лет, отмечает RT. Речь идет о конференции «Диалог Шангри-Ла». Отмечается также, что ранее о таких встречах не сообщалось.

Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто предложил урегулировать конфликт на Украине, создав демилитаризованную зону по образцу участка между Южной и Северной Кореей. Об этом он заявил в ходе саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».