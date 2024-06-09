В Южной Корее возобновят вещание через громкоговорители на границе с КНДР
Южная Корея возобновит вещание через громкоговорители на границе с КНДР в ответ на повторную отправку шаров с мусором с территории соседнего государства. Об этом сообщили в администрации президента республики.
В правительстве страны такую меру назвали «невыносимой», подчеркнув, что вся ответственность за рост напряженности между государствами будет лежать на Пхеньяне.
КНДР неоднократно отправляла в Южную Корею пакеты с окурками, бумагой, другими бытовыми отходами и даже флешками с фильмами.
Ранее RT сообщил, что с 8 июня Пхеньян запустил в соседнее государство более 300 шаров с мусором.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru