В Южной Корее возобновят вещание через громкоговорители на границе с КНДР

Южная Корея возобновит вещание через громкоговорители на границе с КНДР в ответ на повторную отправку шаров с мусором с территории соседнего государства. Об этом сообщили в администрации президента республики.

В правительстве страны такую меру назвали «невыносимой», подчеркнув, что вся ответственность за рост напряженности между государствами будет лежать на Пхеньяне.