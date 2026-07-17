Россияне назвали самым популярным романом XX века «Мастер и Маргарита» Булгакова

Анализ читательских предпочтений, который провели к 133-летию со дня рождения Маяковского, показал, что среди произведений современников поэта россияне чаще всего читают роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Чаще всего эту книгу читают мужчины 45–54 лет.

На втором месте расположился роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Этому автору преимущественно отдает предпочтение женская читательская аудитория 45–54 лет.

В подборку авторов-современников Маяковского, интересных читателям, также вошли Илья Ильф и Евгений Петров. Наиболее востребованным их произведением стала «Одноэтажная Америка», за которой следуют «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», «Шепот в тишине. Мистические истории». Попал в рейтинг и Максим Горький — наибольшей популярностью пользуется его роман «Фома Гордеев».

Среди книг Маяковского особый интерес читателей вызывает издание «365 стихов на каждый день». Также в топе предпочтений поэма «Облако в штанах», сборника «Избранное» и «В Петербурге мы сойдемся снова…». Чаще всего к творчеству поэта проявляют интерес женщины 45–54 лет.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к книгам о музеях и искусстве в первой половине 2026 года вырос в два раза относительно показателя 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН».

