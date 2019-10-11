СМИ: Утечка нефти в Красном море почти устранена

Утечка нефти, вызванная взрывом на иранском танкере в Красном море, почти полностью прекратилась, сообщает РИА Новости, ссылаясь на иранские СМИ.

Отмечается, что объём нефти, вытекающей из повреждённых резервуаров, достиг минимума. Экипаж танкера, в свою очередь, сообщает, что держит ситуацию под контролем.

Ранее НСН писала, что в Красном море в районе саудовского порта Джидда прогремел взрыв на иранском танкере. В результате инцидента повреждены два нефтяных резервуара, зафиксирована утечка нефти в море, отмечал телеканал «360». Жертв среди экипажа зафиксировано не было.

