СМИ: Утечка нефти в Красном море почти устранена
Утечка нефти, вызванная взрывом на иранском танкере в Красном море, почти полностью прекратилась, сообщает РИА Новости, ссылаясь на иранские СМИ.
Отмечается, что объём нефти, вытекающей из повреждённых резервуаров, достиг минимума. Экипаж танкера, в свою очередь, сообщает, что держит ситуацию под контролем.
Ранее НСН писала, что в Красном море в районе саудовского порта Джидда прогремел взрыв на иранском танкере. В результате инцидента повреждены два нефтяных резервуара, зафиксирована утечка нефти в море, отмечал телеканал «360». Жертв среди экипажа зафиксировано не было.
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