В Красном море взорвался иранский танкер
11 октября 201909:21
В Красном море в районе саудовского порта Джидда прогремел взрыв на иранском танкере, сообщает RT.
Отмечается, что владельцем судна является Национальная иранская нефтяная компания. В результате инцидента повреждены два нефтяных резервуара, зафиксирована утечка нефти в море.
Как отмечают «Известия», после взрыва на борту танкера начался пожар. Жертв среди экипажа нет.
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