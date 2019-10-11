В Красном море взорвался иранский танкер

В Красном море в районе саудовского порта Джидда прогремел взрыв на иранском танкере, сообщает RT.

Отмечается, что владельцем судна является Национальная иранская нефтяная компания. В результате инцидента повреждены два нефтяных резервуара, зафиксирована утечка нефти в море.

Как отмечают «Известия», после взрыва на борту танкера начался пожар. Жертв среди экипажа нет.

