Минюст США подтвердил задержание подозреваемого в утечке из Пентагона

Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд подтвердил задержание 21-летнего Джека Тейшейры, передает РИА Новости.

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Задержанный является военнослужащим ВВС Национальной гвардии США, отметил Гарланд. Он подтвердил, что Тейшейру подозревают в несанкционированной передаче секретной информации Пентагона.

Агенты ФБР взяли подозреваемого под стражу. Задержание прошло без происшествий, уточнил Гарланд.

По его словам, 21-летний военнослужащий предстанет перед судом округа Массачусетс.

Тейшейра был модератором закрытого онлайн-чата Thug Shaker Central, который, предположительно, стал первоисточником утечки, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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