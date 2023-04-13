Минюст США подтвердил задержание подозреваемого в утечке из Пентагона
Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд подтвердил задержание 21-летнего Джека Тейшейры, передает РИА Новости.
Задержанный является военнослужащим ВВС Национальной гвардии США, отметил Гарланд. Он подтвердил, что Тейшейру подозревают в несанкционированной передаче секретной информации Пентагона.
Агенты ФБР взяли подозреваемого под стражу. Задержание прошло без происшествий, уточнил Гарланд.
По его словам, 21-летний военнослужащий предстанет перед судом округа Массачусетс.
Тейшейра был модератором закрытого онлайн-чата Thug Shaker Central, который, предположительно, стал первоисточником утечки, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 892 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 818 / сут.
- Минюст США подтвердил задержание подозреваемого в утечке из Пентагона
- Глава разведки Украины: Киев должен показать Западу успешное наступление
- В Госдепе допустили восстановление Украины за счет активов РФ
- Россиянам посоветовали избавляться от долларов
- СМИ: пессимизм США относительно контрнаступления разозлил Киев
- Маск запустил программу монетизации контента в Twitter
- СМИ: Минюст Италии начал проверку после побега Усса
- Более 20 сотрудников МВД РФ по Ростовской области арестованы
- Суд снял арест с активов Volkswagen в России
- Жилой дом пострадал в результате обстрела ВСУ Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru