СМИ: установлена причина роста цен на апельсиновый сок
Рекордный рост цен на апельсиновый сок в мире связан с неурожаем в Бразилии из-за плохой погоды и болезни деревьев, сообщает Financial Times.
Издание напоминает, что Бразилия – крупнейший поставщик апельсинового сока.
По словам президента международной ассоциации фруктовых и овощных соков (IFU) Киса Кулса, мир ещё никогда не сталкивался с подобной проблемой, даже во времена сильнейших морозов или мощнейших ураганов.
За последний год биржевые цены на апельсиновый сок выросли более чем на 70%.
Ранее стоимость апельсинового сока в мире установила рекорд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru