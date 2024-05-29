СМИ: установлена причина роста цен на апельсиновый сок

Издание напоминает, что Бразилия – крупнейший поставщик апельсинового сока.

По словам президента международной ассоциации фруктовых и овощных соков (IFU) Киса Кулса, мир ещё никогда не сталкивался с подобной проблемой, даже во времена сильнейших морозов или мощнейших ураганов.

За последний год биржевые цены на апельсиновый сок выросли более чем на 70%.

Ранее стоимость апельсинового сока в мире установила рекорд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

