СМИ: ускоренное вступление Киева в ЕС не отвечало бы интересам союза

Ускоренная процедура вступления Украины в ЕС на особых условиях не отвечала бы интересам самой организации, так как был бы подан плохой пример с точки зрения правовых норм, сообщает The American Conservative.

Великобритания и Украина могут создать новый военный альянс против России

Кроме того, нарушился бы баланс сил внутри существующих европейских институтов. Как отмечает журнал, подобная политика ускоренного вступления не спасет Киев и не послужит интересам Европейского союза. Установление новой процедуры для этого конкретного случая потребует политического согласия со стороны всех государств-членов, входящих в Европейский союз.

Напомним, Греция и Кипр выступают против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз. Афины настаивают на соблюдении всех процедур, предусмотренных описывающей порядок вступления нового государства в сообщество статьей 49 Договора о ЕС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры