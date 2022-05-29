СМИ: ускоренное вступление Киева в ЕС не отвечало бы интересам союза
Ускоренная процедура вступления Украины в ЕС на особых условиях не отвечала бы интересам самой организации, так как был бы подан плохой пример с точки зрения правовых норм, сообщает The American Conservative.
Кроме того, нарушился бы баланс сил внутри существующих европейских институтов. Как отмечает журнал, подобная политика ускоренного вступления не спасет Киев и не послужит интересам Европейского союза. Установление новой процедуры для этого конкретного случая потребует политического согласия со стороны всех государств-членов, входящих в Европейский союз.
Напомним, Греция и Кипр выступают против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз. Афины настаивают на соблюдении всех процедур, предусмотренных описывающей порядок вступления нового государства в сообщество статьей 49 Договора о ЕС.
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