СМИ: ускоренное вступление Киева в ЕС не отвечало бы интересам союза

Кроме того, нарушился бы баланс сил внутри существующих европейских институтов. Как отмечает журнал, подобная политика ускоренного вступления не спасет Киев и не послужит интересам Европейского союза. Установление новой процедуры для этого конкретного случая потребует политического согласия со стороны всех государств-членов, входящих в Европейский союз.

Напомним, Греция и Кипр выступают против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз. Афины настаивают на соблюдении всех процедур, предусмотренных описывающей порядок вступления нового государства в сообщество статьей 49 Договора о ЕС.

