Президент Украины Владимир Зеленский лично утверждает списки своих политических оппонентов, которые должны быть ликвидированы. Об этом заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сослался на свои осведомлённые источники.

По словам собеседника агентства, нынешний украинский лидер имеет прямое отношение к терактам и убийствам политических противников. Как рассказал Рогов, такие ликвидации обсуждаются на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны страны.

Таким образом Рогов прокомментировал убийство в Подмосковье бывшего депутата Верховной рады, Ильи Кивы. Тело украинского деятеля было обнаружено накануне в Одинцовском районе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным украинских СМИ, его ликвидировали в результате спецоперации СБУ.

