Рогов: Зеленский сам утверждает списки на ликвидацию оппонентов
Президент Украины Владимир Зеленский лично утверждает списки своих политических оппонентов, которые должны быть ликвидированы. Об этом заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сослался на свои осведомлённые источники.
По словам собеседника агентства, нынешний украинский лидер имеет прямое отношение к терактам и убийствам политических противников. Как рассказал Рогов, такие ликвидации обсуждаются на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны страны.
Таким образом Рогов прокомментировал убийство в Подмосковье бывшего депутата Верховной рады, Ильи Кивы. Тело украинского деятеля было обнаружено накануне в Одинцовском районе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным украинских СМИ, его ликвидировали в результате спецоперации СБУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru