СМИ: Украинские хакеры атаковали систему «Мир»

Газета отмечает, что злоумышленники начали DDoS-атаку на фоне сообщений о возможном отказе ряда дружественных РФ стран работать с системой «Мир». Хакеры пытаются перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт. Также атаке подвергается НСПК.

По словам собеседников издания, атакующие генерируют трафик на системы через браузеры или примитивные DDoS-инструменты, чтобы вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.

В Центробанке и НСПК не предоставили комментариев о кибератаках. При этом в Минцифры указали, что этот вопрос находится в компетенции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам и ЦБ.

