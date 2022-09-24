СМИ: Украинские хакеры атаковали систему «Мир»
Украинские хакеры ведут масштабную атаку на российскую платежную систему «Мир» и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности.
Газета отмечает, что злоумышленники начали DDoS-атаку на фоне сообщений о возможном отказе ряда дружественных РФ стран работать с системой «Мир». Хакеры пытаются перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт. Также атаке подвергается НСПК.
По словам собеседников издания, атакующие генерируют трафик на системы через браузеры или примитивные DDoS-инструменты, чтобы вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.
В Центробанке и НСПК не предоставили комментариев о кибератаках. При этом в Минцифры указали, что этот вопрос находится в компетенции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам и ЦБ.
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