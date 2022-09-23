Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир» по техническим причинам
Банки Узбекистана по техническим причинам приостановили обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает пресс-служба единого республиканского процессингового центра UZCARD.
«В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 9:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD - "Мир" за рубежом», — отмечается в сообщении.
Дата возобновления обслуживания российских карт не уточняется, пишет «Свободная пресса».
Ранее в пресс-службе системы «Мир» сообщили, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт, а прием и обслуживание в определенной стране зависят от позиции кредитных организаций, напоминают Известия.
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