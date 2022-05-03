СМИ: Украинские беженцы будут судиться с главой МВД Великобритании из-за бюрократии

По данным издания, организации Save the Children и британской НГО Refugee Council требуют упростить правила выдачи спонсорских виз беженцам из Украины. Сейчас украинцы могут получить визу на три года, обеспечивающую базовые социальные гарантии и разрешающую работать или учиться в Британии, если имеют родственников или «спонсоров» — граждан или организаций, гарантирующих беженцу размещение.

Отмечается, что на спонсорские визы было подано около 75 тысяч заявок, более 50 тысяч из них одобрили, однако в страну смогли въехать чуть более 11 тысяч заявителей. Семьи беженцев нередко сталкиваются с бюрократическими проблемами при выдаче визы одному из членов семьи, также украинцы не могут проверить статус своей заявки и не знают, что получили визу.

Британское правительство признает проблемы с оформлением документов для украинских беженцев, в том числе и долгое рассмотрение заявок, однако объясняет это необходимыми требованиями безопасности.

