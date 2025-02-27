Россия ограничила экспорт бензина до конца августа
Запрет на экспорт автомобильного бензина из России продлили до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Меры будут действовать с 1 марта по 31 августа. Уже подписано соответствующее постановление.
«Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», - указали в кабмине.
Власти решили запретить вывоз топлива для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, противодействия серому экспорту бензина, поддержания экономики нефтепереработки.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России предлагала ввести временный запрет на экспорт бензина для стабилизации цен внутри страны, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru