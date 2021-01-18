СМИ: украденный ноутбук Пелоси планировали продать СВР России

Действующий президент США Дональд Трамп в день утверждения Конгрессом голосов избирателей 6 января вышел к своим сторонникам с речью и предложил им «отправиться в Капитолий», чтобы «отвоевать» страну и добиться признания его победы на якобы сфальсифицированных выборах. По меньшей мере четыре человека, включая одного полицейского, погибли во время штурма здания парламента.

Члены Палаты представителей внесли на рассмотрение резолюцию об импичменте Трампу из-за «подстрекательств к мятежу». 13 января документ поддержали 20 конгрессменов от Республиканской партии.

