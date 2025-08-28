СМИ: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 6 августа, нарушил протокол. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Собеседники агентства указали, что Уиткоффа должен был сопровождать секретарь Госдепартамента США, однако его не было. Из-за отсутствия стенографиста спецпосланник остался без записей точных слов президента РФ.
В результате Уиткофф во время телефонного разговора с европейскими лидерами предоставил им противоречивую информацию. Это вызвало недовольство американских чиновников, в том числе спецпосланника главы Белого дома по Украине Кита Келлога.
«Некоторые американские и европейские чиновники опасаются, что русские пользуются отсутствием у Уиткоффа опыта ведения переговоров», - говорится в сообщении.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф нравится главе российского государства Владимиру Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
