СМИ: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным

Собеседники агентства указали, что Уиткоффа должен был сопровождать секретарь Госдепартамента США, однако его не было. Из-за отсутствия стенографиста спецпосланник остался без записей точных слов президента РФ.

В результате Уиткофф во время телефонного разговора с европейскими лидерами предоставил им противоречивую информацию. Это вызвало недовольство американских чиновников, в том числе спецпосланника главы Белого дома по Украине Кита Келлога.

«Некоторые американские и европейские чиновники опасаются, что русские пользуются отсутствием у Уиткоффа опыта ведения переговоров», - говорится в сообщении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф нравится главе российского государства Владимиру Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

