СМИ: Уилл Ротшильд, вероятно, погиб в результате пожара на Голливудских холмах

Член семьи Ротшильдов Уилл Ротшильд, предположительно, погиб из-за пожара на Голливудских холмах в частном двухэтажном доме, сообщили ABC News.

Пожар произошел 27 ноября в двухэтажном доме на улице Lookout Mountain Avenue.

Хотя имя сгоревшего мужчины официально не раскрывают, соседи утверждают, что им был Уилл Ротшильд – член одной из богатейших семей мира.

Умер глава лондонской ветви семьи Ротшильдов Джейкоб Ротшильд

Причину смерти установит судебно-медицинский эксперт Лос-Анджелеса, пока же продолжается расследование причин пожара.

Знающие Уилла Ротшильда описывали его как замкнутого человека, ведущего уединенный образ жизни. Он являлся владельцем дорогой недвижимости и люксовых автомобилей, а также жил на одной улице с другими знаменитостями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Паршин
ТЕГИ:СмертьМиллиардеры

Горячие новости

Все новости

партнеры