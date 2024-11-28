СМИ: Уилл Ротшильд, вероятно, погиб в результате пожара на Голливудских холмах
Член семьи Ротшильдов Уилл Ротшильд, предположительно, погиб из-за пожара на Голливудских холмах в частном двухэтажном доме, сообщили ABC News.
Пожар произошел 27 ноября в двухэтажном доме на улице Lookout Mountain Avenue.
Хотя имя сгоревшего мужчины официально не раскрывают, соседи утверждают, что им был Уилл Ротшильд – член одной из богатейших семей мира.
Причину смерти установит судебно-медицинский эксперт Лос-Анджелеса, пока же продолжается расследование причин пожара.
Знающие Уилла Ротшильда описывали его как замкнутого человека, ведущего уединенный образ жизни. Он являлся владельцем дорогой недвижимости и люксовых автомобилей, а также жил на одной улице с другими знаменитостями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru