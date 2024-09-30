СМИ: Удары Израиля по Йемену были согласованы с США
30 сентября 202412:00
Израиль согласовал с США серию ударов своих военно-воздушных сил по Йемену. Об этом сообщает телеканал ABC.
Ранее израильские самолеты ударили по топливной, энергетической и портовой инфраструктуре йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) в Ходейде и Рас Иссе. По данным организации, при атаках в Ходейде погибли как минимум четыре человека, пишет RT.
«Удар был нанесен в координации с США», — рассказал ABC неназванный израильский чиновник.
В то же время собеседник телеканала подчеркнул, что операция была «исключительно израильской».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru