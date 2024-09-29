Израильские ВВС нанесли удар по городам Ходейда и Рас Исса в Йемене
29 сентября 202419:28
Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по инфраструктуре йеменского движения «Ансал Алла» (хуситы) в городах Ходейда и Рас Исса, сообщают СМИ.
Самолеты атаковали топливную, энергетическую и портовую инфраструктуру городов. Информации о пострадавших не поступало.
В Иерусалиме заявили, что атакованные объекты использовались для доставки вооружений из Ирана.
Ранее хуситы заявили, что готовят крупные планы удара по Израилю, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru