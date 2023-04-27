СМИ: учительнице в Чехии грозит тюрьма за отказ осудить СВО
Отказавшейся осудить спецоперацию России на Украине учительнице из Праги грозит тюремный срок, передает информационное агентство ČTK.
Педагог выступила против осуждения спецоперации на одном из уроков в начале апреля. Она поставила под сомнение правдивость репортажей об Украине на чешском телевидении.
Женщине предъявили обвинение в «оправдании геноцида». В прокуратуре республики заявили, что учительнице грозит до трех лет лишения свободы.
Украина не станет членом НАТО до завершения конфликта с Россией, заявил ранее президент Чехии Петр Павел. Он допустил, что альянс в будущем может рассмотреть заявку Киева на вступление, передает «Радиоточка НСН».
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