Педагог выступила против осуждения спецоперации на одном из уроков в начале апреля. Она поставила под сомнение правдивость репортажей об Украине на чешском телевидении.

Женщине предъявили обвинение в «оправдании геноцида». В прокуратуре республики заявили, что учительнице грозит до трех лет лишения свободы.

Украина не станет членом НАТО до завершения конфликта с Россией, заявил ранее президент Чехии Петр Павел. Он допустил, что альянс в будущем может рассмотреть заявку Киева на вступление, передает «Радиоточка НСН».

