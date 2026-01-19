СМИ: Участки поврежденных путей нашли на месте крушения поездов в Испании

Собеседники издания отмечают, что пока не ясно, являются ли эти повреждения причиной или следствием трагедии. Это предстоит установить в ходе расследования.

Также сообщается, что каких-либо официальных выводов специальная комиссия пока не представила.

Ранее ласти Испании объявили трёхдневный траур в связи с железнодорожной катастрофой близ Кордовы, в результате которой погибли не менее 39 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

