СМИ: Участки поврежденных путей нашли на месте крушения поездов в Испании

Участки повреждённых путей были обнаружены следователями на месте крушения поездов в Испании. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета ABC.

В Испании возросло количество жертв аварии с двумя поездами

Собеседники издания отмечают, что пока не ясно, являются ли эти повреждения причиной или следствием трагедии. Это предстоит установить в ходе расследования.

Также сообщается, что каких-либо официальных выводов специальная комиссия пока не представила.

Ранее ласти Испании объявили трёхдневный траур в связи с железнодорожной катастрофой близ Кордовы, в результате которой погибли не менее 39 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: АО "Мосинжпроект"
