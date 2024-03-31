СМИ: убийцы перебежчика Кузьминова стреляли в него шесть раз

По информации издания, двое нападавших вышли из автомобиля, окликнули Кузьминова и открыли огонь. Большинство пуль попали в торс.

Несмотря на ранение, мужчина пробежал небольшое расстояние и упал на пандус. Убийцы вернулись в машину и переехали тело.

Как заявили в Гражданской гвардии Испании, перебежчик вел в стране нескромную жизнь, регулярно посещал бары и ездил на автомобиле Mercedes S-Class.

Летом 2023 года Кузьминов угнал из Курска на Украину российский военный вертолет Ми-8. Погибли два члена экипажа. Тело перебежчика обнаружили в феврале этого года в муниципалитете Вильяхойоса, напоминает «Радиоточка НСН».

