СМИ: убийцы перебежчика Кузьминова стреляли в него шесть раз
Убившие перебежчика из России Максима Кузьминова выстрелили в него шесть раз, после чего переехали на машине. Об этом пишет газета The New York Times.
По информации издания, двое нападавших вышли из автомобиля, окликнули Кузьминова и открыли огонь. Большинство пуль попали в торс.
Несмотря на ранение, мужчина пробежал небольшое расстояние и упал на пандус. Убийцы вернулись в машину и переехали тело.
Как заявили в Гражданской гвардии Испании, перебежчик вел в стране нескромную жизнь, регулярно посещал бары и ездил на автомобиле Mercedes S-Class.
Летом 2023 года Кузьминов угнал из Курска на Украину российский военный вертолет Ми-8. Погибли два члена экипажа. Тело перебежчика обнаружили в феврале этого года в муниципалитете Вильяхойоса, напоминает «Радиоточка НСН».
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