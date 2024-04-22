СМИ: У Трампа заканчиваются деньги
У бывшего американского лидера Дональда Трампа заканчиваются средства на судебные издержки, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, экс-президент потратил на это в марте 4,9 миллиона, на счетах для финансирования адвокатов осталось 6,8 миллиона долларов. Это может вызвать у политика проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов.
Трамп может оплачивать суды и за счет личного состояния или привлечь больше денег от доноров. Отмечается, что Национальный комитет Республиканской партии отказался покрывать судебные издержки бывшего главы Белого дома.
Ранее Трамп внес залог в $175 миллионов для обжалования приговора суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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